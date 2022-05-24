В Америке начали доклинические испытания вакцины против оспы обезьян

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Американская компания Moderna сообщила о начале доклинических исследований возможной вакцины против оспы обезьян. По словам пресс-службы фармхолдинга, специалисты разработали уже несколько препаратов.

Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне, — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунитет к оспе обезьян есть у всех, кто прошёл вакцинацию от натуральной оспы. По данным ведомства, отдельная прививка от нового заболевания не требуется.

Завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что в РФ зарегистрировано три препарата от натуральной оспы. По её словам, они также эффективны и против оспы обезьян.