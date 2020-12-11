Снежный барс заболел коронавирусом в американском зоопарке

Тест на COVID-19 снежного барса из зоопарка города Луисвилл в американском штате Кентукки показал положительный результат.
Зоопарк 11 декабря объявил, что тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающего у людей COVID-19, у снежного барса Ниси оказался положительным. Зоопарк ожидает результаты анализа еще двух барсов мужского пола: Кимти и Меру, — говорится в сообщении на сайте учреждения.
В зоопарке уточнили, что заболевание у животного проходит с лёгкими симптомами в виде кашля и хрипа, но самочувствие представителя кошачьих хорошее. По версии сотрудником учреждения, барс мог заразиться от бессимптомного носителя COVID среди рабочих зоопарка. На время карантина животные будут перемещены в закрытые для гостей зоопарка помещения.
Ранее в штате Нью-Йорк коронавирус нашли у двух домашних кошек. Специалисты считают, что животные заразились от хозяев или соседей.
Как сообщал NEWS.ru, в Россельхознадзоре рассказали, что российская вакцина от COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, но потребуется также время на регистрацию. При этом ведомство уже готово к производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных, на приобретение которого уже поступили запросы из США, Евросоюза, Бразилии и Сингапура.