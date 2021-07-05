В американском зоопарке начали вакцинировать животных от коронавируса

Зоопарк американского Окленда в штате Калифорния начал вакцинацию животных из группы повышенного риска. Первую из двух доз уже получили тигры, чёрные медведи, гризли, пумы и хорьки, сообщается на сайте учреждения.

Препарат также планируют ввести приматам, летучим мышам и свиньям. Прививают животных экспериментальной вакциной против COVID-19 от компании Zoetis.

Всего компания-производитель пожертвовала более 11 тысяч доз своей вакцины для защиты животных примерно в 70 зоопарках США.

По словам вице-президента ветеринарной службы в зоопарке Окленда Алекса Германа, теперь животные будут лучше защищены от вируса. Ранее для безопасности своих обитателей, восприимчивых к COVID-19, они использовали общественные барьеры, а сотрудники носили улучшенные средства индивидуальной защиты.

В России вакцинация домашних животных против коронавируса стартовала в конце мая. Питомцам вводят препарат «Карнивак-Ков», который разработали российские учёные.

Как отмечают эксперты, целью вакцинации четвероногих от COVID-19 является не допустить мутации вируса в их организме. При этом доказательств, что они могут заразить человека, пока нет. До сих пор все научные исследования свидетельствуют о том, что звери могут заразиться COVID-19 от инфицированных людей.