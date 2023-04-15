В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

Фото: Pool Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожарно-спасательная служба американского штата Мэн сообщила о крушении поезда, перевозившего опасные вещества. В ведомстве уточнили, что состав сошел с рельсов и загорелся.

Поезд с опасными материалами сошел с рельсов и загорелся к северу от Роквуда, — говорится в сообщении.

На данный момент нет информации о пострадавших. Местные спасатели предупредили жителей, что не стоит подходить к месту происшествия.

По данным американских СМИ, в США ежегодно сходят с рельсов более тысячи поездов. Особенное внимание к таким случаям привлекла резонансная авария в штате Огайо в начале февраля, когда сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению окружающей среды. Часть местного населения была временно эвакуирована. Лишь спустя несколько дней им разрешили вернуться домой.

Министерство окружающей среды Огайо заявило, что уровень загрязнения не превышал допустимых норм, однако местные жители рассказывали о случаях недомогания и гибели животных и рыбы в районе места происшествия.

Еще один похожий инцидент произошел в том же штате в марте. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк сообщило тогда, что жителям в радиусе 1000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда необходимо укрыться на местах в целях безопасности.