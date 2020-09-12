В американском Шарлотсвилле под аплодисменты снесли памятник конфедератам

https://static.news.ru/photo/8e05b858-f5a6-11ea-8b55-fa163e074e61_660.jpg Памятник армии конфедератов времён Гражданской войны в США Фото: Albemarle.County/facebook.com

Власти города Шарлотсвилл в Вирджинии демонтировали памятник армии конфедератов времён Гражданской войны в США, которая произошла в 1861–1865 годах.

Решение о сносе монумента было принято городским советом ещё летом 2020 года на фоне волны демонтажа памятников в Соединённых Штатах после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Снос в Шарлотсвилле сопровождался аплодисментами почти 100 местных жителей, передаёт CNN.

Бронзовую скульптуру солдата Конфедеративных Штатов Америки установили в городе в 1909 году вблизи места, где в 2017 году произошли столкновения радикалов с их противниками. Тогда жертвой конфликта стал один человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском Портленде появился памятник под названием «Ода Путину». Инсталляция пришлась по вкусу далеко не всем американцам.

С конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.