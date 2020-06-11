В американском городе снесли памятник Христофору Колумбу

https://static.news.ru/photo/48e9cf4e-ac8a-11ea-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christie Ileto/ twitter.com

В городе Камден в американском штате Нью-Джерси демонтирован памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городском парке.

Об этом сообщает телеканал CBS. По его данным, решение приняли власти города после многочисленных просьб от местных жителей. Работники городских служб демонтировали статую и разобрали её на части.

Местные жители, выступавшие за её снос, ранее уже наносили ущерб памятнику, неоднократно просили власти снести его и даже планировали выйти 13 июня на марш в поддержку этих требований. В администрации об этом узнали и решили демонтировать статую, передаёт РИА Новости.

Ранее были просьбы убрать этот памятник, поскольку сообщество больше не поддерживает его. Это давно назревший вопрос, но теперь мы должны разработать план по пересмотру этих устаревших символов разделения по расовому признаку и несправедливости, — заявил мэр Камдена Фрэнк Моран.

Ранее NEWS.ru писал, что сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. В ходе акции против расизма её участники скинули статую с постамента.