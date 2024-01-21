В американских школах появились комиксы с Зеленским Военкор Безсонов: в школах Сан-Франциско распространяют комиксы с Зеленским

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

В школах американского Сан-Франциско распространяются комиксы о президенте Украины Владимире Зеленском, рассказал военкор Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. В комиксах рассказывается о политических «заслугах» украинского лидера.

В них идет речь о том, какой Зеленский герой и крутой политик. Ничего нового, НО. Это один из методов воспитания в американцах русофобии с детских лет, — написал Безсонов.

Военкор добавил, что комиксы являются хорошим инструментом доставки информации не только детям, но и взрослым.

Ранее журналист Дэнни Хайфон в своем видеоблоге на YouTube заявил, что Зеленский повел себя глупо в ходе визита в швейцарский Давос. По его мнению, украинский лидер не сумел никого вдохновить и выглядел «как полный дурак». Хайфон подчеркнул, что Зеленский прибыл в Швейцарию с требованием о новых санкциях против России, но не принес Западу «надежду и энтузиазм». Кроме того, президент Украины призывал инвесторов вкладывать в страну средства, обещая зарубежным бизнесменам «больший успех», если они начнут вести бизнес на территории государства.

Вместе с тем ряд СМИ распространили мнение о том, что на форуме в Давосе настоящим «хозяином» Украины считают миллиардера Виктора Пинчука. Предполагается, что именно он принимает все решения в стране.