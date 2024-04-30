В американских истребителях F-35C нашли множество критических дефектов DN: истребители F-35C поставили под угрозу боеспособность США

Фото: Airman 1st Class Joseph Bartosze/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-35A Lightning II

Металлическая стружка в загрязненном топливе и множество критических неисправностей были обнаружены в пяти новых истребителях F-35C Joint Strike Fighter, поставленных эскадрилье Корпуса морской пехоты США в 2023 году. Об этом сказано в служебной записке подполковника Майкла Фишера, которую удалось получить изданию Defense News. Военный подчеркнул, что состояние самолетов подрывает боеспособность корпуса.

В отчете сказано, что 311-я ударная эскадрилья истребителей морской пехоты, или VMFA-311, на авиабазе Мирамар корпуса морской пехоты в Сан-Диего обнаружила ряд проблем с самолетами F-35 производства Lockheed Martin. На их устранение потребовалось более 700 часов работы.

Майкл Фишер написал, что состояние истребителей F-35 беспокоит Корпус морской пехоты и подрывает его способность быть резервной силой страны. По его словам, количество вышедших из строя компонентов неприемлемо для поддержания базового уровня готовности.

В служебной записке подполковника говорится, что уплотнения и сегменты на нескольких форсунках были установлены неправильно, их пришлось снять и переустановить. Многие детали самолетов, в том числе, контроллеры систем управления питанием и температурой, электронные блоки и электрогидростатический привод на задней кромке закрылка, также были заменены. У одного самолета также вышел из строя тормозной узел левого главного шасси, у другого истребителя — панорамный дисплей кабины, а у третьего — произошла утечка из баллона резервной кислородной системы.

В Корпусе морской пехоты отказались общаться с Defense News, заявив, что не будут комментировать документы, которые не были официально опубликованы.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США министр американских ВВС Фрэнк Кендалл 19 апреля заявил, что показатели боеготовности истребителей F-35 нельзя назвать хорошими. Ранее в Счетной палате Штатов сообщили, что стоимость программы этих самолетов превысила $2 трлн.