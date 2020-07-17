В 18 штатах США хотят ввести жёсткие ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/02d132a8-c84c-11ea-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Восемнадцать американских штатов должны вернуться к более строгим санитарным ограничениям в связи с увеличением числа заражённых коронавирусом. С такой рекомендацией выступил базирующийся в Вашингтоне Центр за честность в публичной политике.

Документ, подготовленный ведомством для учреждённой президентом США Дональдом Трампом правительственной группы по борьбе с распространением коронавируса, официально обнародован не был. Однако его распространили среди федеральных чиновников, передаёт The Daily Beast.

То, что эту информацию не стали публиковать для широкой публики, не имеет смысла. Почему пытаются скрыть это от американцев? — заявила директор Гарвардского института общественного здравоохранения Ашиш Джа.

Уточняется, что к штатам, находящимся в «красной зоне» по темпам распространения COVID-19, отнесены Аризона, Арканзас, Алабама, Флорида, Калифорния, Джорджия, Канзас, Айдахо, Луизиана Айова, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Невада, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. В них на прошлой неделе медики выявили более 100 новых случаев заражения на каждые 100 тысяч человек.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. Из-за этого местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

Как писал NEWS.ru, количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших. Причиной рекордов является задержка при предоставлении учреждениями здравоохранения на местах собранных данных, когда накопленная за неделю информация публикуется к последнему рабочему дню.

Ранее в Минздраве США заявили, что ожидают роста смертности от COVID-19 в течение ближайших двух-трёх недель. Замглавы ведомства Бретт Жируар отметил, что вторая волна заражения может прокатиться по Штатам осенью. По его словам, власти будут делать всё возможное, чтобы коронавирус не наложился на сезонный грипп.

В общей сложности с начала пандемии на территории США выявлено более 3,5 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 138,2 тысячи человек. За сутки в США скончались 949 заразившихся коронавирусом. Самый высокий рост смертности зафиксирован в Аризоне, Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Неваде, Техасе, Флориде и Южной Дакоте.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. На втором месте находится Бразилия, где насчитывается более 1,9 млн случаев заражения, на третьем — Индия (свыше 937 тысяч заболевших).