«Второго такого не потянет»: оценены шансы Канье Уэста стать лидером США Политолог Мухин о шансах Канье Уэста на выборах: второго такого геополитика не потянет

Фото: Ian West/Keystone Press Agency//Global Look Press

Элементы шоу есть в каждой избирательной кампании, особенно в США, где выборы являются классическим развлекательным действом, заявил NEWS.ru политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя планы американского рэпера баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. По его словам, Уэст прежде всего бизнесмен и для него участие в подобной пиар-кампании является удачной мыслью. Однако политолог уточнил, что в мире уже есть плохой опыт, когда к власти приходил «один комик» (речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском — NEWS.ru), поэтому мировая геополитика не потянет еще одного такого лидера.

Раз его консультанты проанализировали прошлую избирательную кампанию и пришли к выводу, что это выгодно и стоит попробовать, то даже заявив о предполагаемом участии, Канье Уэст попадает в информационное поле, где может монетизировать свою известность. После Дональда Трампа, конечно, возможно все, но уже есть плохой опыт попадания на позицию президента одного комика. Я думаю, второго такого мировая геополитика не потянет, — отметил Мухин.

По данным New York Post, рэпер Канье Уэст, попавший в опалу из-за антисемитских высказываний, заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году. Он уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.

В октябре аккаунт Уэста был заблокирован в связи с антисемитскими высказываниями. Помимо этого, многие сотрудничавшие с рэпером бренды поспешили разорвать с ним контракты. По словам Уэста, он потерял $2 млрд за день. 28 октября Twitter вернул Уэсту доступ к его аккаунту.