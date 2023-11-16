Уверовавший в бога пассажир едва не сорвал рейс из Омахи в Нью-Йорк ABC7 NY: в США задержали ломившегося в кабину пилотов пассажира самолета

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В США задержали пассажира самолета американской авиакомпании Republic Airways, выполнявшего рейс из Омахи (штат Небраска) в Нью-Йорк, сообщает издание ABC7 NY. По данным СМИ, мужчина по имени Уэсли Роберт Орбан стал ломиться в кабину пилотов с криком «Бог существует».

Инцидент произошел, когда самолет выруливал на взлетную полосу. Как пишет ABC7 NY, Орбан внезапно вскочил со своего места, подбежал к кабине пилотов и стал стучать в двери, крича о существовании бога. Другие пассажиры задержали дебошира, а экипаж был вынужден приостановить рейс. После этого полиция вывела уверовавшего американца из самолета. Ему предъявили обвинение в попытке вмешательства в деятельность членов летного экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за пьяного дебошира на борту. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно, что самолет «Аэрофлота» был вынужден прервать рейс и совершить посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку. Неспокойный пассажир, которым оказался 32-летний военнослужащий-десантник, был задержан полицейскими. Минобороны России эту информацию не комментировало.