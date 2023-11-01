«Увеличили в несколько раз»: в США испугались неожиданного маневра РФ MWM: Россия увеличила давление на противовоздушную оборону Запада

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За счет растущих возможностей Россия оказывает значительное давление на противовоздушную оборону Запада в Европе, сообщает Military Watch Magazine. Журналисты подчеркнули, что Москва и Пекин активно наращивают производство ракет, что ставит Запад, вынужденный сейчас концентрироваться еще и на Ближнем Востоке, в крайне неудобное положение.

Россия не только продолжает производить в разы больше ракет «земля — воздух», чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер». Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе, — отметили авторы материала.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не собиралась нападать на эти страны. По словам полковника, общая численность американских вооруженных сил сейчас меньше, чем когда-либо — США точно не смогут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков, как во время войны против Ирака в 1991 году.

До этого Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить Россию, поскольку организация не предназначена для ведения наступательных войн. По его словам, первостепенная функция Альянса — оборона Запада, но ситуация усугубилась с расширением блока.