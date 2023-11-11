«Устроили катастрофу»: в США озвучили роль Вашингтона в событиях на Украине Аджаму Барака: США сами виноваты в ситуации на Украине и конфликте в Газе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США устроили себе катастрофу своими же руками, спровоцировав конфликт на Украине, написал в соцсети Twitter (X) американский политик Аджаму Барака. По его словам, Вашингтон также приложил руку к событиям на Ближнем Востоке.

Некомпетентность администрации Байдена является продолжением дилетантизма администрации Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили, — заявил политик.

Ранее ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По словам эксперта, у Киева нет ни политического, ни экономического будущего, и страна будет просто «катиться по наклонной». Берлетик добавил, что Запад не поможет Украине остановить процесс распада. По его мнению, Киев больше не представляет для стран Запада никакого интереса.

До этого, 1 ноября, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что над Украиной нависла угроза краха, который наступит без финансовых влияний Запада. По его словам, без западных денег в стране наступит настоящий коллапс.