Установлена личность американца, напавшего на полицейского возле Капитолия

https://static.news.ru/photo/e7595580-56ff-11eb-b2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецслужбы установили личность гражданина, который избил сотрудника полиции флагштоком возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Согласно полученным данным, нападавшим оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стаджер. На одном из видеороликов видно, как он наносит множество ударов полицейскому, после чего тот падает и его атакуют другие протестующие.

Мужчину опознали два человека. Один из них разговаривал со Стаджером после беспорядков. Он заявил, что принял избитого за сторонника ультралевого движения антифа, несмотря на полицейскую форму.

Нападавшего арестовали вечером 14 января. В пятницу его дело рассмотрит суд, передаёт KATV.

Ранее NEWS.ru писал, что сын бруклинского судьи Шломо Мостофски Аарон был задержан в Нью-Йорке. ФБР считает, что он участвовал в штурме Капитолия.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.