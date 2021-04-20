Ушёл из жизни бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

https://static.news.ru/photo/dc5f5e0a-a1c2-11eb-8e7d-96000091f725_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Американский политик Уолтер Мондейл, занимавший в 1977–1981 годах должность вице-президента США в администрации Джимми Картера, скончался в возрасте 93 лет, сообщил журналистам представитель семьи покойного.

Эксперты считают, что Мондейл «изменил» в США роль вице-президента. Например, он играл активную роль во внешнем курсе Белого дома, тесно сотрудничал с главой США.

В 1984 году Мондейл выдвинул свою кандидатуру на пост лидера США от Демпартии, но уступил республиканцу Рональду Рейгану. В вице-президенты при Мондейле баллотировалась Джеральдин Ферраро, ставшая первой в истории США женщиной, претендовавшей на эту должность от одной из двух крупнейших партий, передаёт портал Axios.

С 1964 по 1976 год Мондейл являлся сенатором от штата Миннесота. Позже — при Билле Клинтоне (1993–2001) — занимал должность посла США в Японии (1993–1996).

Ранее сообщалось, что умер экс-руководитель избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский. Чиновник скончался в возрасте 64 лет. Соболезнования в связи с его уходом из жизни выразил губернатор Приамурья Василий Орлов. В октябре 2010-го Неведомский стал первым на Дальнем Востоке сити-менеджером регионального центра. В апреле того же года руководителя Благовещенска Александра Мигулю отстранили от должности распоряжением губернатора Амурской области.