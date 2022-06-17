USA Today признало фейками статьи об угрозе подрыва ВС РФ Запорожской АЭС

Фото: Global Look Press

Запорожская АЭС

USA Today официально признало сфабрикованными статьи своего репортёра Габриэлы Миранды о возможной угрозе подрыва Запорожской АЭС российскими военными. К фейкам же издание отнесло истории украинских женщин, участвующих в боевых действия. Об этом сообщается на сайте издания.

Всего же руководство газеты выявило 23 таких лживых материала, часть которых была посвящена спецоперации России на Украине. На данный момент все публикации-фейки удалены с ресурса и недоступны для прочтения.

Одна из публикаций под заголовком «Российские войска остановили наступление от атомной электростанции, но сохраняют контроль. Насколько это может быть опасно?» была выпущена 4 марта. В ней говорилось о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской АЭС с последующим заражением радиацией масштабной территории на Украине.

В другой статье описывались истории украинских женщин- военных, она называлась «Это моя земля, я остаюсь»: Эти украинские женщины, как и тысячи других, выбрали сражение, а не бегство". Это материал был опубликован 25 марта текущего года.

О том, что обе публикации оказались фейками, издание узнало только 16 июня. Это произошло вследствие внутреннего расследования, которое было начато после получения редакцией запроса о достоверности некоторых деталей в текстах. Как выяснилось, цитаты не были связаны с заявленными организациями и были сфабрикованы.

Существование же других цитируемых лиц проверить не удалось. А некоторые цитаты в статье уже принадлежали другим людям. На данный момент журналистка уволилась из издания.

Ранее сообщалось, что писателю Дмитрию Глуховскому грозит 10 лет тюрьмы по делу о фейках про Вооружённые силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Юрист подчеркнул, что по данной статье срок наказания варьируется от 5 до 10 лет лишения свободы, а само преступление относится к категории тяжких.