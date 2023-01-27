Уроженца Узбекистана могут казнить за теракт на Хэллоуин в Нью-Йорке Уроженца Узбекистана признали виновным в совершенном в 2017 году теракте в Нью-Йорке

Фото: Global Look Press/ © Jim West

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов признан виновным в совершении теракта на Хэллоуин в Нью-Йорке в 2017 году. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Исламский экстремист, который 31 октября 2017 года убил восемь человек, выехав на грузовике на скорости на популярную велосипедную дорожку Нью-Йорка, был признан виновным в совершении 28 преступлений, — говорится в сообщении телеканала.

Там отмечается, что присяжные совещались около семи часов в течение двух дней, прежде чем вынесли обвинительное заключение. В ближайшее время они заслушают дополнительные доказательства, которые помогут определиться, должен ли виновный быть приговорен в смертной казни или ему предстоит остаток жизни провести в тюрьме.

В Нью-Йорке для вынесения смертного приговора необходимо согласие всех 12 присяжных.

Преступление произошло 31 октября 2017 года. Грузовик, которым управлял Саипов, выехал на велосипедную дорожку в юго-восточной части Манхэттена, после чего, сбивая людей, он врезался в школьный автобус. В результате восемь человек погибли, более десятка пострадали. Произошедшее было квалифицированно как теракт.

В ходе следствия мигрант из Узбекистана признался, что в своем действии вдохновлялся пропагандой группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Белый дом пытается установить связь с противниками действующих афганских властей и тайно спонсирует организацию «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, таким образом власти США хотят отомстить за свое поражение в Афганистане.