Урок Байдену: Блинкен отказался называть саудовского кронпринца «убийцей»

https://static.news.ru/photo/7fff60fe-8fd6-11eb-a7a0-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал взаимоотношения с Саудовской Аравией. Он отказался давать прямой ответ на вопрос, считает ли саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда «убийцей» в связи с делом о гибели журналиста Джамаля Хашогги. Таким образом, он не последовал примеру президента США Джо Байдена, который в своём интервью назвал «убийцей» российского лидера Владимира Путина.

Блинкен подчеркнул, что Штаты ежедневно имеют дело с лидерами разных стран, совершающими, возможно, отвратительные поступки. Однако, по словам главы Госдепа, с ними всё равно важно сотрудничать, так как это идёт на пользу интересам Америки.

Наследный принц, вероятно, будет лидером Саудовской Аравии ещё долго. Мы, например, очень заинтересованы в совместной работе по прекращению войны в Йемене — пожалуй, самого серьёзного гуманитарного кризиса в мире. Это потребует заметного участия Саудовской Аравии, — сказал Блинкен в интервью CNN.

Не исключено, что отношения двух стран будут «перенастроены» — госсекретарь допустил такую вероятность, сославшись на мнение президента США Джо Байдена. Обрывать же контакты не стоит, поскольку это не позволит Штатам отстаивать свои интересы.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, критиковавший действия властей, исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство своей страны в турецком Стамбуле. Позже СМИ сообщили, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть репортёра, но позднее под натиском улик всё же признал убийство, которое якобы произошло случайно. Турецкой полиции так и не удалось найти тело Хашогги.

Аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому Аль-Сауд лично санкционировал операцию по похищению или убийству журналиста. По данным Вашингтона, наследный принц и первый замглавы правительства королевства видел в нём угрозу. Ещё одним доводом в пользу этой версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения принца.

Как писал NEWS.ru, Энтони Блинкен также пообещал, что Штаты дадут ответ на «агрессивные» действия России. По его словам, США сами выберут для этого время и место.