Идущий по Атлантическому океану тропический шторм «Умберто» усилился до урагана и приближается к Бермудским островам.
Максимальная скорость ветра урагана составляет на данный момент 120 км/ч, скорость движения природного явления — 4,8 км/ч, сейчас ураган находится в 1260 километрах от Бермудских островов и направляется в их сторону, передаёт Национальный
Как писал News.ru ранее, гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк создали фонд ONE Bahamas для сбора средств пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов.