https://static.news.ru/photo/398bf6b2-d83c-11e9-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Lovett/ZUMAPRESS.com

Идущий по Атлантическому океану тропический шторм «Умберто» усилился до урагана и приближается к Бермудским островам.

Максимальная скорость ветра урагана составляет на данный момент 120 км/ч, скорость движения природного явления — 4,8 км/ч, сейчас ураган находится в 1260 километрах от Бермудских островов и направляется в их сторону, передаёт Национальный центр США по слежению за ураганами.

Как писал News.ru ранее, гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк создали фонд ONE Bahamas для сбора средств пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов.