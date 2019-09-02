Ураган «Дориан», который накануне обрушился на Багамские острова, усилился до максимальной пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США. По последним данным, он находится в 65 км от острова Большой Багама и движется со скоростью около 2,2 м/с в западном направлении, угрожая восточному побережью США. В четырёх американских штатах — Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина — объявлена эвакуация.