«Упал на колени»: Трамп о политике Байдена в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден «упал на колени» перед новым правительством Афганистана, захваченном талибами (организация запрещена в России). Экс-президент заявил об этом на митинге в Алабаме, трансляцию с которого вели американские СМИ.

Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте всё, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели, — высказался Трамп.

Также экс-глава Соединённых Штатов признался, что во время своего правления вёл переговоры с главой политофиса запрещённой в РФ группировки «Талибан» Абдулом Гани Барадаром. Жёсткая политика, по его мнению — единственное правильное решение США в ведении дел с талибами. Трамп считает, что мир разочаровывается в Штатах из-за нерешительности нового президента Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение о том, что Россия снова вводит войска в Афганистан.