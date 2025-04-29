Уолтц назвал одну из наиболее коррумпированных стран в мире Уолтц: Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире

Фото: SMG/ZUMA/Global Look Press

Майк Уолтц

Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, заявил советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News. По его словам, необходимо внимательно следить за передаваемыми Киеву средствами.

Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире, — сказал он.

Уолтц также обратил внимание на недостаточный контроль за американской помощью Киеву. По его словам, Украина получила «миллиарды долларов» военной и экономической помощи, но администрация экс-президента США Джо Байдена не обеспечила должного финансового контроля. Советник Трампа выразил сомнения в эффективности использования этих средств.

Их (средства. — NEWS.ru) нужно тщательно контролировать, — подчеркнул Уолтц.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что на Украине закрепилась многолетняя практика коррупции среди представителей руководства. Отвечая главе Старобельского муниципального округа ЛНР Владимиру Черневу, глава государства отметил, что средства, предназначенные для развития регионов, систематически выводились за рубеж. Глава государства подчеркнул, что такая политика Киева привела к экономической деградации целых регионов.