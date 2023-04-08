Университет Оклахомы сообщил о возможной стрельбе на его территории

Фото: Li Haitao/Xinhua

В университете американского штата Оклахома, расположенном в городе Норман, сообщили о начале полицейского расследование в связи с предполагаемой стрельбой на территории учебного заведения. Соответствующая информация была опубликована на странице университета в Twitter.

Департамент полиции Университета Оклахомы расследует возможные выстрелы в кампусе Нормана, — говорится в сообщении.

Перед этим в Twitter появилось сообщение о том, что на территории учебного заведения находится вооруженный человек. В этой связи в университете призвали студентов и сотрудников «принять немедленные меры» и укрыться от потенциального преступника.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Полиция прибыла на место через две минуты после звонка в службу спасения. К этому моменту персонал и дети попрятались в классах. Между стрелком и полицейскими завязалась перестрелка. В итоге мужчина был ранен, его госпитализировали в больницу, где он умер.