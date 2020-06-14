Университет Хопкинса сообщил о выявлении 25 тысяч заражений COVID-19 в США

https://static.news.ru/photo/6480e3d0-ae3a-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Университет Джонса Хопкинса подсчитал новые заражения коронавирусом и смерти от этой болезни в США за прошедшие сутки. Их оказалось 25 тысяч и 760 человек соответственно.

На сегодняшний день в мире обнаружено более 7,7 млн заражённых. От болезни выздоровели 3,7 млн человек, а скончались — 430 тысяч. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.

Президент США Дональд Трамп отказался закрывать границы в стране в случае второй волны коронавируса. Все 50 штатов объявили о планах начать ослабление введённых для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса ограничений.

Как ранее писал NEWS.ru, Минздрав России предположил силу второй волны коронавируса.