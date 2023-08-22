Уникальный жираф без пятен родился в американском зоопарке

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Уникальный жираф без пятен родился в зоопарке американского штата Теннесси 31 июля, сообщает New York Post. Точная причина, по которой животное отличается от других своих сородичей, пока неясна.

Эксперты по жирафам считают, что это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом, живущий на планете, — говорится в заявлении зоопарка.

Новорожденный жираф является самкой. Сотрудники зоопарка объявили конкурс на лучшее имя.

Пятна на теле жирафа помогают ему выжить в условиях дикой саванны. Они нужны как для маскировки, так и для терморегуляции в условиях жаркого климата. Жираф без пятен не смог бы выжить в дикой природе, однако новорожденному парнокопытному это не грозит — за ним будут ухаживать и наблюдать сотрудники зоопарка.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предположил, что такая особенность связана с генетическим отклонением. По словам специалиста, за животным необходимо внимательно следить, так как не исключено, что у него есть нарушения работоспособности или формирования внутренних органов.

В Московском зоопарке тем временем у краснокнижных сычуаньских такинов родился детеныш. Посетили зоопарка уже могут посмотреть на животное, которое успело подрасти и окрепнуть. Малышу даже разрешили пастись вместе с родителями под открытым небом.