«Уникальный случай»: в США прокомментировали последний пакет помощи Киеву Пентагон: пакет военной помощи на $300 млн Украине был «уникальным случаем»

Фото: МО Украины

Пакет военной помощи на $300 млн, который США предоставили Украине, был единичным и «уникальным» случаем, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. По ее словам, о новой поддержке Киева пока что рано говорить.

Если будут другие контракты, по которым произойдет переоценка, мы дадим вам знать, однако это (выделение помощи на $300 млн — ред. NEWS.ru) было уникальным случаем <...>. Это не носит устойчивый характер, — подчеркнула представитель военного ведомства.

На сегодня нет вариантов выявления свободных средств в других американских ведомствах для помощи киевским властям, добавила Сингх. Другой информации о сроках новых поставок в Пентагоне не предоставили.

Ранее сообщалось, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей ВСУ. Выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.

До этого Пентагон изучал возможность использовать оставшиеся $4 млрд для выделения нового пакета Украине напрямую из своих арсеналов, передавал телеканал CNN. Окончательное решение по этому вопросу ведомство еще не приняло, уточнили журналисты.