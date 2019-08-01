https://static.news.ru/photo/035aafc0-b451-11e9-88fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот Константин Кот/YouTube

Крупную партию гитар американской компании Gibson раздавил бульдозер. Под гусеницы многотонной машины положили свыше 100 музыкальных инструментов. По предварительным данным, автором видеоролика с уничтожением продукции является бывший сотрудник фирмы.

Печальная участь постигла модель Gibson Firebird X, выпущенную в 2010-м году. Разработчики называли её инновационной. В корпус гитары встроили процессор эффектов, которым можно управлять через Bluetooth. Цена Firebird X в РФ — от 130 тысяч рублей. Для Gibson это средний сегмент, пишет журнал « Профиль ».

Однако исполнители раскритиковали качество инструмента, особенно учитывая стоимость. Но уничтожили партию по другой причине — она оказалась бракованной. Кстати, сам сотрудник разделил мнение покупателей, заявив, что Firebird X «была ужасной гитарой».

Ранее News.ru сообщал, что на аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей. Торги прошли в подмосковном парке Дракино во время международного фестиваля Big Gun.