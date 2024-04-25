Предсмертное признание помогло раскрыть жуткое убийство 24-летней давности NBC News: американец на смертном одре признался в убийстве матери и дочери

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Американец Ларри Уэбб на смертном одре признался в двойном убийстве, которое совершил 24 года назад, сообщила телекомпания NBC News со ссылкой на агента ФБР Тони Рауса. Тогда Уэбб расправился над женщиной и ее дочерью. Сьюзен Картер и 10-летняя Наташа Картер исчезли в августе 2000 года.

Спустя почти четверть века Ларри Уэбб признался, что стрелял в Сьюзен Картер после ссоры о финансах, когда он обнаружил, что из дома пропали деньги. Как сказал мужчина, в тот момент он понял, что «навсегда разрушил свою жизнь». По его словам, девочку он убил лишь для того, чтобы избежать ответственности за убийство ее матери. После Уэбб завернул тела жертв в постельное белье и оставил их в подвале, пока два дня копал могилу на заднем дворе.

Мужчина рассказал следователям, где они могут найти останки жертв. Поиски продолжались три дня, тела нашли 22 апреля во дворе дома в Западной Вирджинии через несколько часов после того, как сам Уэбб умер.

Ранее полиция Москвы задержала 34-летнюю жительницу дома на улице Новгородская по подозрению в убийстве 62-летней матери. Отмечается, что девушка после содеянного испугалась и не стала сразу сообщать в полицию о случившемся, а тело оставила в коридоре. Только спустя четыре дня она решилась позвонить в экстренные службы, после чего была задержана. Также уточняется, что орудием стали ножницы, причины конфликта пока неизвестны.