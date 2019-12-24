https://static.news.ru/photo/ffa1e334-26ca-11ea-8571-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Vishalverma111

Американская писательница Джоанна Линдсей скончалась в США в возрасте 67 лет.

Уточняется, что знаменитая романистка ушла из жизни ещё в октябре 2019 года, но её семья скрывала печальную новость от публики. Причиной смерти писательницы стал, предположительно, рак лёгких, с которым она боролась уже давно, передаёт Daily Mail.

Линдсей работала в жанре исторических любовных романов и добилась на этом поприще признания: все её книги попадали в списки бестселлеров The New York Times. Она признана одной из самых продаваемых писательниц современности.

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