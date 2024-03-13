Умер Пол Александер, проживший в железном куполе 70 лет Пол Александер по прозвищу Железные легкие скончался в возрасте 78 лет

Фото: gofundme.com

Пол Александер

Американец Пол Александер по прозвищу Железные легкие скончался в Далласе на 79-м году жизни, сообщает Daily Mail. Смерть мужчины, который 70 лет провел в специальном аппарате «железное легкое» для поддержания работоспособности легких, произошла 11 марта.

В 1952 году, когда Александеру было 6 лет, он перенес тяжелую форму полиомиелита и оказался почти полностью парализован и привязан к аппарату «железное легкое». При этом вакцина от этого недуга была изобретена через несколько лет после заболевания Александера. Вопреки болезни, он выучился и получил адвокатское образование.

«Железное легкое» — это аппарат, представляющий собой герметичную барокамеру размером с человеческий рост. Внутри него создается давление, отличное от атмосферного. За счет попеременного понижения и повышения давления устройство позволяет закачивать и выкачивать воздух из легких человека, который не может дышать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел американский актер и певец, композитор Стив Лоуренс. Ему было 88 лет. Лоуренс отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство», и в американской версии российского ситкома «Моя прекрасная няня». За свою работу Лоуренс был номинирован на премии «Грэмми» и «Эмми».