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Умер один из богатейших людей США

13:47, 01 мая 2021
Эли Броуд(Eli Broad) Эли Броуд(Eli Broad) Фото: Zuma/ТАСС

В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался один из богатейших людей Штатов Илай Броуд. Об этом сообщило агентство Reuters.

Об обстоятельствах смерти миллиардера известно немного, сообщается лишь, что он скоропостижно ушел из жизни, после продолжительной и тяжелой болезни. На момент смерти он находился в медицинском центре Седарс-Синай. Броуд, известный в США филантроп и коллекционер искусства, входил в топ-100 самых богатых американцев по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $6,9 млрд.

Ранее NEWS.ru писал об американском миллиардере и основателе хедж-фонда Bridgewater Рэе Далио, который назвал основную причину коррупции в России. По его мнению, это происходит из-за неумения предпринимателей действовать сообща.

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