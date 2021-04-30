Умер один из богатейших людей США

https://static.news.ru/photo/9d9fea48-aa6b-11eb-a77d-96000091f725_660.jpg Эли Броуд(Eli Broad) Фото: Zuma/ТАСС

В Лос-Анджелесе на 87-м году жизни скончался один из богатейших людей Штатов Илай Броуд. Об этом сообщило агентство Reuters .

Об обстоятельствах смерти миллиардера известно немного, сообщается лишь, что он скоропостижно ушел из жизни, после продолжительной и тяжелой болезни. На момент смерти он находился в медицинском центре Седарс-Синай. Броуд, известный в США филантроп и коллекционер искусства, входил в топ-100 самых богатых американцев по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $6,9 млрд.

Ранее NEWS.ru писал об американском миллиардере и основателе хедж-фонда Bridgewater Рэе Далио, который назвал основную причину коррупции в России. По его мнению, это происходит из-за неумения предпринимателей действовать сообща.