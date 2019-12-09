https://static.news.ru/photo/2707a75a-1a97-11ea-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Пол Волкер Фото: Shen Hong/Xinhua/Global Look Press

Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Пол Волкер скончался на 93-м году жизни. Его главным достижением считают завершение периода высокой инфляции в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

В ФРС Волкер работал с 1975 года, — сообщает The New York Times.

При президентах Кеннеди, Джонсоне и Никсоне Волкер работал в минфине, где курировал вопросы международной монетарной политики. При президентах Картере и Рейгане (с 1979 по 1987 год) он возглавлял американский центробанк, при Бараке Обаме (2009-2011 гг.) — Совет по экономическому восстановлению после мирового финансового кризиса.

Как писал NEWS.ru, американский актёр театра и кино Рон Либман, известный широкой публике за рубежом по ролям в культовых сериалах «Друзья» и «Клан Сопрано», ушёл из жизни в 82 года. Новость о его смерти подтвердил представитель артиста Роберт Аттерман. В последние годы здоровье Либмана было нестабильным. Фатальной стала пневмония.