Умер донор предвыборной кампании Трампа Шелдон Адельсон

https://static.news.ru/photo/d6e1d5d4-54e2-11eb-986c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Донор предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа, один из богатейших людей Америки Шелдон Адельсон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает Fox Business.

Адельсон был руководителем основанной им компании Las Vegas Sands, являющейся мировым лидером в сфере игорного бизнеса. Он открыто поддерживал Республиканскую партию, что, впрочем, не помешало ему вступить в конфликт с Трампом. В августе глава государства упрекнул миллиардера в том, что он недостаточно вкладывается в его предвыборную кампанию.

Причиной смерти Адельсона стало онкологическое заболевание. Отмечается, что 7 января он был вынужден взять отпуск по состоянию здоровья — он лечился от лимформы. Соболезнования в связи с его кончиной уже принесли многие бизнесмены и политические деятели. В их числе оказался и бывший президент США Джордж Буш-младший, он высказался от своего имени и от имени супруги.

Лора и я скорбим в связи с уходом друга. Он был патриотом Америки и активно поддерживал Израиль. Шелдон был щедрым благотворителем, особенно в области медицинских исследований и образования, связанного с еврейским наследием. Его будет не хватать многим — но не больше, чем его любящей семье, — заявил Буш.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank намерен прекратить сотрудничество с действующим президентом США Дональдом Трампом, либо с его компанией. Об аналогичных планах заявил и американский Signature Bank. Поводом к этому послужили недавние события в Вашингтоне, когда сторонники Трампа атаковали Капитолий.

Трамп должен Deutsche Bank свыше 300 млн долларов. Что касается Signature Bank, в правление которого в своё время входила дочь президента Иванка Трамп, организация призывает Трампа покинуть пост главы государства ради интересов страны и народа.