«Умер быстрой и тихой смертью»: в США указали на ошибку Зеленского AC: Зеленский ошибся в оценке нового пакета американской помощи

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда посчитал, что новый пакет западной помощи способен повлиять на ситуацию на поле боя, пишет автор American Conservative Брэдли Девлин. Подобный нарратив давно умер, считает он. Речь идет о помощи в размере $61 млрд. Как заявлял Зеленский, эта поддержка укрепит украинскую армию, у которой появится шанс на победу.

Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью. <...> Этого, очевидно, недостаточно для долгосрочных обязательств, — говорится в публикации.

Автор материала отмечает, что этого пакета будет недостаточно. Кроме того, он обращает внимание на оценку бюджетного управления конгресса, согласно которой из-за помощи Украине расходы Запада на оборону останутся выше ожидаемых до конца десятилетия.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил о готовности Киева получать даже неисправные американские истребители F-16. По его словам, такие самолеты могут быть донорами комплектующих.

Он добавил, что одного неисправного истребителя может быть достаточно для ремонта пяти машин. Однако все зависит от сложности поломок и состояния донорских истребителей, отметил Евлаш.