Умер американский конгрессмен Дон Янг

В США скончался конгрессмен-республиканец Дон Янг. Ему было 88 лет. На протяжении почти 50 лет он непрерывно являлся членом американской палаты представителей. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News со ссылкой на экс-помощников конгрессмена.

Впервые Янг был избран в конгресс США в 1973 году. На протяжении почти полувека он представлял Аляску . В 2017 году Янгу было присвоено символическое звание декана палаты представителей. Это звание традиционно получает конгрессмен с самым длительным пребыванием в должности.

Несколько недель назад Янг внёс на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из России. Одиннадцатого марта президент США Джо Байден сообщил о запрете на импорт в США алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. Этот запрет вступит в силу 25 марта.