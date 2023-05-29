Умер американский актер Джордж Махарис Американский актер 60-х годов Джордж Махарис умер в возрасте 94 лет

Фото: KPA/Global Look Press

Американский актер Джордж Махарис, наиболее известный своей ролью в телесериале «Шоссе 66», за которую он был номинирован на премию «Эмми», скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщил близкий друг актера Марк Бахан в социальных сетях.

Махарис также известен своими ролями в фильмах «Сильвия» и «Дьявольский микроб», а также в сериале «Остров фантазий». Кроме актерской карьеры, он также был одним из первых знаменитостей, кто снялся обнаженным для журнала Playgirl.

Кроме актерской работы Махарис прославился в музыкальной сфере, выпустив семь музыкальных альбомов.

21 мая британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На счету Эмиса 15 опубликованных романов, самыми известными из которых являются «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Первая книга автора вышла, когда ему было 24 года. Как отмечает Sky News, зачастую Эмис «подытоживал целые эпохи своими книгами».

Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Она была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одни из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.