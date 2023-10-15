Умер звезда культового американского сериала 1960-х годов Умер актер из «Затерянных в космосе» Марк Годдар

Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актер Марк Годдар, получивший известность в роли Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале «Затерянные в космосе», умер в возрасте 87 лет, пишет The New York Times. Актер скончался 10 октября в больнице в Хингеме, штат Массачусетс. По словам его сына Джона, причиной смерти Годдара стал легочный фиброз.

Годдар родился 24 июля 1936 года в Лоуэлле, штат Массачусетс. Он был самым младшим из пяти детей Кларенса и Рут Годдард. Будущий актер рос в соседнем Скитуате, там его отец владел местным магазином, где продавались дешевые товары.

Годдар сыграл Уэста, ставшего кумиром американских подростков, в оригинальном шоу 1960-х и далее появился в полнометражном фильме 1998 года и в коротком метре 2015-го «Затерянные в космосе: Эпилог». Сериал «Затерянные в космосе» выходил на экраны с 1965 по 1968 год.

Всего на счету актера более полусотни фильмов и сериалов, в том числе роли в проектах «Сверхъестественное», «Каскадеры», «Улицы Сан-Франциско» и «Одна жизнь, чтобы жить».

Ранее стало известно о смерти американского актера Марка Марголиса, известного по роли Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие», ему было 83 года. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана написало, что Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.