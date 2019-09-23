https://static.news.ru/photo/0056f256-dde7-11e9-b112-fa163e074e61_660.jpg Trump Tower Фото: Epicgenius/commons.wikimedia.org

Детективы полицейского департамента Нью-Йорка расследуют пропажу ювелирных изделий из двух квартир в Башне Трампа в «Большом Яблоке».

Об исчезновении украшений владелицы сообщили правоохранителям в сентябре. Пока не ясно, действовал ли грабитель один или работала банда и связаны ли кражи между собой.

По данным New York Post , у 67-летней женщины, проживающей на 42-м этаже, пропали пять инкрустированных драгоценностями аксессуаров, в том числе бриллиантовый браслет от Harry Winston и ожерелье с бриллиантами и изумрудами. Также она лишилась серёжек, колье и кольца с бриллиантами и сапфирами. Кража была совершена в период с 21 июня по 9 сентября, стоимость похищенного — $236 тысяч.

NYPD investigating alleged Trump Tower jewelry thefts https://t.co/cvJLnpp8KZ pic.twitter.com/S71FAG3cYn — New York Post (@nypost) September 22, 2019

Второй жертвой грабителей стала арт-дилер в третьем поколении Изабель Бшер, проживающая на 59-м этаже. У неё пропал бриллиантовый браслет от Graff стоимостью $117 тысяч. По словам девушки, кража была совершена в период с 4 по 9 сентября.

Сейчас следователи прорабатывают круг лиц, у которых был доступ в квартиры. Речь в том числе идёт об уборщицах и работниках здания.

Ранее News.ru писал, что в Таганском районе Москвы неизвестный похитил из квартиры безработного мужчины украшения на 7 млн рублей.