Украину уличили в отсутствии «концепции победы» и способов ее достижения Bloomberg: Украина и ее союзники не имеют четкой концепции победы

Фото: US Army

Украина и ее сторонники не имеют четкой концепции победы в противостоянии с Россией, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, они не смогли сформулировать стратегию ее достижения. По словам авторов материала, Киеву нужно перестать рассчитывать на возвращение своих территорий, потому что эта цель стала неправдоподобной из-за неудач контрнаступления.

Как пишет агентство, Россия делает ставку на затяжной конфликт, способный истощить ресурсы противника. Авторы считают, что в стратегию победы Украины должно входить пресечение этих планов, в том числе блокирование ВС РФ на поле боя и введение максимально жестких санкций, которые ограничат доходы Москвы и ее доступ к технологиям.

Кроме решения этой задачи, перед США и Европой стоит еще одна трудновыполнимая, добавило агентство. Речь идет о реализации обещаний по поставкам. Особенно сложно их будет выполнить Соединенным Штатам, которые до сих пор не оправились от последствий холодной войны.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявила, что Украине придется смириться с потерей территорий. По его словам, союзники Киева начали осознавать, что страна не победит в конфликте, поэтому они подталкивают ее к началу переговоров.