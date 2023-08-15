Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Украина применяет военную помощь, полученную от западных стран, против мирного населения, написал в своем Telegram-канале посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что американская сторона осведомлена об этом.

В США не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов, — отметил дипломат.

Антонов также заявил, что США усиливают свое противостояние с Россией, несмотря на уменьшающуюся поддержку такой стратегии среди американцев. По словам дипломата, Вашингтон продолжает поддерживать режим Зеленского, отправляя ему оружие и финансовую помощь. В заключение он выразил мнение, что США ожидают длительного конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно $13,1 млрд на военную помощь Украине. Часть этих денег будет направлена на покупку снаряжения, остальные средства пойдут на оборонную поддержку.

Против этой инициативы выступила член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Она заявила, что США не могут позволить себе выделить еще несколько миллиардов долларов на нужды Украины, и призвала Вашингтон сосредоточиться на решении внутренних проблем страны.

В Пентагоне в свою очередь сообщили о наращивании производства поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 тысяч до 24 тысяч в месяц. В ведомстве отметили, что планируют довести производство боеприпасов до 80 тысяч единиц в 2024 году.