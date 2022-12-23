Украинских военных могут обучать обращаться с ЗРК Patriot в США Politico: украинских зенитчиков хотят обучать обращению с ЗРК Patriot в США

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Издание Politico заявило, что Пентагон изучает возможность обучать военных Украины обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США. Об этом изданию рассказали два чиновника из американского министерства обороны.

Министерство обороны обсуждает, не организовать ли подготовку полностью или частично в США вместо третьей страны, — подчеркивается в публикации.

При этом официальная позиция США заключается в том, что готовить украинских зенитчиков будут в одной из стран Европы. Курсы для украинских военных могут занять несколько месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал американские комплексы Patriot старыми системами, которые работают хуже, чем отечественная система С-300. Глава государства подчеркнул, что поставки Patriot на Украину только затянут конфликт. По его словам, российские военные смогут «пощелкать» эти комплексы.