Украинские военные прибыли в Оклахому для обучения работе с Patriot

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Самолет с как минимум 90 украинскими военными приземлился в аэропорту Оклахомы, сообщила в Twitter журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден. В США украинцы будут проходить обучение работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

На видео посадка в региональном аэропорту Форт Силл самолета с 90-100 украинскими солдатами, которые начнут обучаться работе с ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме на этой неделе, — написала Фриден.

Кроме того, Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации Patriot. Предприятие, производящее данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину.

Ранее сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что подал резолюцию, чтобы отказать в допуске на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использовать ЗРК Patriot. Их ошибки могут привести к жертвам, отметил он в Twitter, объясняя, почему не рад приезду иностранных солдат. Дам призвал делать репосты тех, кто не хочет появления в Оклахоме иностранных военных.