Украинские дипломаты попытались сорвать акцию памяти фронтовиков в США

Фото: Gabriele Holtermann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Осведомленный источник рассказал РИА Новости, как постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе писали в местную мэрию в надежде сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Участников мемориального шествия и возложения цветов к памятнику воинам обвиняли в пророссийской пропаганде.

Собеседник агентства пояснил, что в Нью-Йорке есть украинские активисты со связями в этих организациях. К ним и обратилась миссия Украины в ООН. Причем, добавил источник, это уже не первая попытка повлиять на решения мэрии Нью-Йорка.

Тем не менее, шествие, организованное «Русской молодежью Америки», состоялось. Его участники прошли через Бруклинский мост, и возложили цветы у Бруклинского военного мемориала. При этом акцию попытались сорвать провокаторы с украинскими флагами и антироссийской атрибутикой.

Ранее стало известно, что в Мадриде 6 мая прошла акция «Бессмертный полк». На шествие собралось около двух тысяч человек. К маршу также присоединились граждане Испании, чьи близкие были свидетелями и жертвами войны или участвовали в борьбе с нацизмом.