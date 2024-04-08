Украине предрекли скорую потерю Харькова Риттер: ВСУ в ближайшие недели сдадут Харьков из-за неспособности его оборонять

Фото: МО Украины

Неспособность украинской противовоздушной обороны (ПВО) противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. По его словам, это может произойти уже в ближайшие недели.

Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как она не может его больше удерживать, — подчеркнул Риттер.

Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.

Такое будущее ждет каждое место, которое Россия захочет занять, так как украинцы не могут обеспечивать устойчивую оборону, — констатировал эксперт.

Ранее Риттер предупреждал, что Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары. По его словам, украинское государство попросту перестанет существовать. Размеры зон будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты, добавил эксперт.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Вашингтона. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.