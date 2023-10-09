Отставной генерал назвал условие вступления США в войну Израиля и Палестины Генерал Маккеффри: США могут напрямую вмешаться в войну Израиля и Палестины

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

США примут решение вмешаться в конфликт Израиля и Палестины напрямую, если к войне присоединятся Сирия или Иран, заявил отставной американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, появление этих стран на арене боевых действий может поставить под угрозу существование еврейского государства.

Если мы увидим сирийское или иранское военное вмешательство, мы вступим в войну. <...> Если существование Израиля окажется под угрозой, <...> если [ливанская шиитская группировка] «Хезболла» начнет подавлять израильтян, то, по моему мнению, мы будем рассматривать возможность активного участия [в конфликте] с использованием военно-воздушных и военно-морских сил, — заявил Маккеффри.

Генерал при этом подчеркнул, что это является его личным мнением и ни один американский чиновник не осмелится выступить с подобным заявлением.

Администрация президента Джо Байдена всеми силами старается не допустить распространения конфликта за пределы Израиля, добавил он. Если это произойдет, то существование государства окажется под смертельной угрозой, уверен бывший военный.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что виток эскалации между Израилем и Палестиной будет только нарастать. По его словам, существует два варианта исхода.