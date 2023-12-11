Украине предрекли потерю двух важных союзников уже на этой неделе FT: неделя может закончиться для Украины потерей в качестве союзников США и ЕС

Фото: president.gov.ua

Украина рискует потерять двух важных союзников уже в конце этой недели, пишет газета Financial Times. Речь идет о США и Евросоюзе, которые могут принять решение отказаться от финансовой помощи Киеву. По информации издания, западные политики не могут достигнуть консенсуса в вопросе выделения Украине дополнительных финансовых средств.

Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи, — говорится в материале.

Издание напомнило о тяжелых переговорах стран Евросоюза по поводу финансирования Украины. По данным газеты, обсуждения длились более 14 часов, однако решение так и не было принято.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз ждет раскол в случае приема Украины в организацию. По его словам, ситуация для ЕС усугубляется тем, что блок теряет популярность среди собственных членов из-за экономических проблем. Вступление Украины может стать последним мощным ударом, который будет для организации фатальным. Членство страны в ЕС тем временем считают наиболее весомой гарантией безопасности, о чем написал в своей статье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.