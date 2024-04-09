Украине передали конфискованное у Ирана оружие CENTCOM: США передали Украине крупную партию конфискованного иранского оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соединенные Штаты передали на Украину оружие, которое было изъято с кораблей, доставлявших грузы хуситам в Йемене из Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на странице в соцсети Twitter (X). В общей сложности ВСУ поставили более пяти тысяч АК-47, снайперский винтовок, пулеметов, РПГ-7, а также свыше полумиллиона патронов.

4 апреля 2024 года правительство США передало Вооруженным силам Украины более пяти тысяч АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм, — сказано в сообщении.

Оружие было изъято в период с мая 2021 года по февраль 2023 года. По данным CENTCOM, американское правительство получило право собственности на изъятое вооружение на основании иска против иранского Корпуса стражей исламской революции о конфискации оружия.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь от США не спасет Украину от утраты еще больших территорий. По его словам, парадокс состоит в том, что с американской поддержкой Киев заплатит еще более высокую цену. Офицер считает, что поддержка Вашингтона только откладывает неизбежное поражение украинской армии.