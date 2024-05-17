«Украинцы в ярости»: экс-агент ЦРУ рассказал, чем Зеленский разозлил народ Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский потратил деньги, предназначенные для обороны

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил миллиарды долларов на укрепление обороны, однако глава государства потратил эти деньги на иные цели, заявил бывший агент Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, это крайне сильно злит население страны. Джонсон добавил, что власти Украины так и не выделили деньги на укрепление территорий под Харьковом, а Россия тем временем продолжает успешное продвижение.

Зеленский получил миллиарды долларов, причем наличными, которые должны были пойти на строительство укреплений фронта на границе с Россией (...) Украинцы буквально в ярости из-за того, что денежные средства были потрачены на иные цели. Видимо, украинская элита отправилась на шопинг в другие страны, — заявил Джонсон.

Из-за наступления Вооруженных сил России руководство Украины переживает внутренний кризис, добавил он. Проблемы в «верхушке» уже начали бросаться в глаза населению, констатировал Джонсон.

Ранее французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон заявил, что продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области стало сюрпризом для всех, в том числе для американской разведки. Он также подчеркнул, что в настоящий момент «ситуация благоволит» РФ.