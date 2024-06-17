Украинцы попали в санкционные списки США по терроризму

Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Люди проходят мимо Министерства финансов США

Американский Минфин опубликовал новый санкционный список по терроризму. В него вошли четыре человека, семь компаний и танкер. Также в нем оказались украинцы.

Ограничения коснулись граждан Ирака, Йемена и Украины. Кроме того, в списке оказались компании из ОАЭ, КНР и Омана, а также шиитское подразделение «Харакат Ансар Аллах аль-Авфия», базирующееся в Ираке и Сирии. Под санкциями оказался и танкер Otaria под флагом Камеруна.

Сегодня мы вводим санкции против ключевых игроков, в том числе базирующихся в КНР, которые позволяли силам хуситов получать прибыль и приобретать ряд материалов, необходимых для производства современного оружия, которое они используют для осуществления террористических атак против США и их союзников, — пояснили в Госдепе США.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать перевозящие российскую нефть танкеры, блокируя их в итальянских портах. Он призвал охотиться за всем, что позволяет работать «военной машине» России, в том числе за деньгами, нефтью, газом и кораблями. Министр также заявил, что нужно накладывать санкции на компании из таких стран, как Израиль, Китай, Турция и Киргизия, которые, по его мнению, поставляют в Россию материалы двойного назначения.