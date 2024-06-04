Украина заверила США в понимании ограничений на удары по РФ Кирби: на Украине поняли указания США по ограничениям на обстрелы территории РФ

Фото: МО Украины

Украинские власти заверили США в понимании выдвинутых Вашингтоном ограничений на удары американским оружием по территории России, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Как отметил политик, о контактах с российскими дипломатами по этому вопросу ему ничего не известно.

Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны, — обратил внимание Кирби.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России поставленным Западом оружием. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но исключил отправку войск Блока в зону спецоперации.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов до этого указал, что западные страны, разрешившие атаковать территорию РФ из оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины, похожи на «стаю шакалов». Их может отрезвить лишь ясная угроза ударов по «наиболее ретивым» противникам Москвы, констатировал он.

Кроме того, Business Insider со ссылкой на экспертов писал, что Украина, которая получила от Запада разрешение на удары по российской территории, столкнется с нехваткой поддержки западной разведки для обнаружения целей за линией фронта. При этом, по информации СМИ, это не поможет Киеву перехватить инициативу на фронте.